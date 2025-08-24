GPSの信号などが届きにくい屋内の物流施設で、自動運転のトラックを走らせる国内初の実証実験が行われています。【映像】ハンドルを離しながら車線変更大型トラックは、車線変更をする際も運転手がハンドルから手を離したままです。不動産開発の大手・三菱地所と、自動運転システムを開発する「T2」は、こうした自動運転のトラックを大型の物流施設の中で運用する実験を始めました。屋内の自動運転は、人工衛星からのGPS情