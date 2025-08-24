「フィギュアスケート・東京夏季競技大会」（２４日、Ｄｙｄｏアリーナ）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）首位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が、フリー１４３・５８点、合計２１７・６０点で１位だった。冒頭の４回転ループをこらえると、４回転サルコー、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は着氷。「４分間を通してできるような体力がない、足が追い付いてない」と終盤はジャンプが乱れたが、