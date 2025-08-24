関東地方の各地で危険な暑さが続いています。きょう、群馬県桐生市で39.4℃を観測するなど40℃に迫る危険な暑さとなっているほか、東京都心でも今シーズン一番の猛暑となっていて、熱中症などに警戒が必要です。きょうも朝から気温が上昇。関東地方では午後2時半までの最高気温が、▼群馬県桐生市で39.4℃、▼館林市と埼玉県所沢市などで39.2℃を観測して、40℃に迫る危険な暑さとなっているほか、▼茨城県古河市で38.9℃、▼埼玉