山下達郎が、新曲「オノマトペISLAND」を9月4日に配信することを発表した。「オノマトペISLAND」は、ポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーション、Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード（5〜8話の全4話）の主題歌だ。新エピソードは、9月4日よりNetflixにて世界独占配信されるが、それに合わせ、主題歌も同日に配信される。『ポケモンコンシェルジュ』は、ポケモンたちがお客さまとして訪れる南の