「Number_i」の平野紫耀（28）が23日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「あいさつ」について私見を展開した。ファンから「最近、職場に挨拶しない人が数人入ってきたけど、どう思う?」という質問が寄せられた。これに平野は「良くないとおもう」と一言。さらに「てかいたなー笑挨拶しないのがかっこいいと思っちゃってる先輩笑」とぶっちゃけていた。