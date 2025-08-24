「巨人−ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）ＤｅＮＡ・筒香が四回、バックスクリーンへ弾丸ライナーの８号ソロを放った。１−０の四回１死、巨人先発・赤星の低めの１３３キロフォークをとらえた打球が一直線へ中堅フェンスを越えた。初回に先制点を奪った後は好機を作れずにいただけに、貴重な追加点に。巨人にとっては痛い失点となり、東京ドームは一瞬、静まりかえった。筒香は球団を通じて「自分のスイングで仕留める