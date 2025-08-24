台風第13号(カジキ)2025年08月24日12時45分発表 【写真を見る】【台風情報】台風13号は今後も発達このあとの進路と勢力をデータと画像で見る最大瞬間風速60メートルになる予想気象庁 24日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯17度20分 (17.3度)東経110度40分 (110.7度)進行方向