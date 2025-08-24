アドヴィックスカップ最終日カーリングのアドヴィックスカップ最終日が24日、北海道北見市のアドヴィックス常呂カーリングホールで行われ、女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレが、決勝で北海道銀行を6-4で下して優勝。26年ミラノ・コルティナ五輪への大一番となる9月の日本代表決定戦（稚内）へ弾みをつけた。ロコ・ソラーレが、また全勝優勝を飾った。2週前のどうぎんクラシックで敗れた北海道銀行との決勝。0-0で