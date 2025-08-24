歌手でレーサーの近藤真彦(61)が24日までに自身のインスタグラムを更新。カップ焼きそばに本物のマツタケを投入した豪快すぎるアレンジ料理を披露した。 【写真】超高級食材で麺が見えない！こんな贅沢…そいつがオレのやり方！ 「これが世界一のペヤングだ！」とつづり、ギンギラギンのアルミふたの下に、さりげなく…どころかヨイショ！っと大ぶりのマツタケスライスをゴロゴロ敷き詰めた調理前の写真と完成し