愛媛県松山市の住宅で、70代の男性が胸に刃物が刺さった状態で死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件とみて捜査しています。23日午後2時半ごろ、松山市の住宅で、この家に住む二宮保則さん（78）が胸に刃物が刺さった状態で死亡しているのが見つかりました。22日に伊予市の海岸で二宮さんの48歳の息子が死亡しているのが見つかったことから、警察が家族と連絡を取るため家を訪問したところ、死亡している二宮さんを発見