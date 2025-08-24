女優の深田恭子が２３日、ＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。父との関係性を明かした。?お父さんっ子?だという深田は「いまも腕組んで歩いたりとか。バイバイの時はハグ」と告白。芸能界入りも父がきっかけだといい「父がしてた仕事がきっかけで今の事務所がオーディション受けてみないかって。父が私のレールを敷いてくれた感じです」と語った。ＭＣの加藤浩次から「お父さん何をなされてるの？」と問われると「都庁の公