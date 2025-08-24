24日の札幌10R・ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）第3戦（ダート1700メートル）でトール・ハマーハンセン（25＝ドイツ）騎乗の1番人気ベルギューン（牝3＝牧浦、父ナダル）が4角先頭から押し切り。ハマーハンセンは獲得ポイント72点となり、2位の坂井瑠星（39点）に33点差をつけたことで第4戦（12R、芝1800メートル）を残しての初参加初優勝が決まった。鞍上は「夢がかないました。世界のジョッキーと日本のトップジョ