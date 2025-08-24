［J1第27節 東京ヴェルディ 0-3 サンフレッチェ広島、8月23日、東京・味の素スタジアム］東京Vは広島に0-3で敗れ、リーグ戦2連敗を喫した。天皇杯4回戦の名古屋グランパス戦を含めると公式戦3連敗となり、不調のふちに立たされている。指揮官は「もう一つ」チャレンジを求める「最後、サポーターにあいさつをしに行ったときに彼らの声を聞いて、改めて悔しかったんだろうなと。彼らも一緒に戦ってくれているんだなと」0-