米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が２３日（日本時間２４日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル＆コンチネンタル統一王者オカダ・カズチカ（３７）がスワーブ・ストリックランド（３４）を完全ＫＯした。オカダは古巣・新日本プロレスとの合同興行「ＦｏｒｂｉｄｄｅｎＤｏｏｒ（ＦＤ）」（２４日、英国・ロンドン）でスワーブとのタイトルマッチを控えている。この日の放送では盟友のヤングバックス（マッ