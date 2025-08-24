“青汁王子”として知られる実業家の三崎優太氏が24日、自身のYouTubeチャンネルを通じ、入院して全身麻酔の手術を受けたと明らかにした。【動画】三崎優太氏、バイク事故の生々しいキズ跡…入院・手術の様子三崎氏は昨年4月、バイク事故に遭い、「血の海」になるほどの大ケガを負ったと伝えていた。約1年4ヶ月が経ち、「バイク事故で体に残った後遺症について話します」と題して公開された動画では、現状を報告。後遺症が残