「大統領とか総理大臣をやっておりますとあんまり楽しいことはございません」。横浜で開かれたTICADアフリカ開発会議で石破茂総理が主催した晩餐会での発言に注目が集まっている。【映像】石破総理のボヤキ発言（実際の映像）党内では「石破おろし」が吹き荒れ、しかもこだわっていた終戦80年の「石破談話」も出せず仕舞い。個別な声明すら困難な状態だとされる。ウケ狙いで発言したとみられる「楽しくない」は本音だったのか