石破総理との会談のため日本を訪れていた韓国の李在明大統領は、きょう午後、アメリカへと出発しました。25日にトランプ大統領との首脳会談に臨む予定です。日本で石破総理との首脳会談を終えた韓国の李在明大統領はきょう午後、アメリカ・トランプ大統領との首脳会談のため羽田空港を出発しました。李大統領が出席した6月の主要7か国首脳会議＝G7では、トランプ大統領が途中で帰国したため会談は実現せず、両首脳は今回の会談が初