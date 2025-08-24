JR東日本によりますと、東北新幹線はきょう午後2時10分ごろ、大宮駅と小山駅の間で起きた車両故障の影響で、東京駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。現在、運転再開めどは立っていないということです。