米政府が半導体大手インテルに８９億ドル（約１兆３０００億円）出資し、株式を取得する/Dado Ruvic/Reutersニューヨーク（ＣＮＮ）米政府が経営難に陥っている米半導体メーカー大手のインテルに８９億ドル（約１兆３０００億円）出資し、インテルの株式９．９％を取得する。インテルとトランプ大統領が２２日に明らかにした。トランプ氏は同日、ＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に「米国が、さらに素晴らしい未来を秘めた偉大な