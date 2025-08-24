X JAPANのYOSHIKIさんが、2025年8月23日に行われた公演中に負傷した。スタッフ名義の公式Xを通じて24日に報告があった。「一部のお客様による右手への強い接触行為（つかむ・引っぱる）により、負傷」YOSHIKIさんは8月22日より、グランドハイアット東京でファンイベント「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN」を開催中だ。イベントではドラムやピアノの演奏のほか、ミート&グリートや記念撮影なども行って