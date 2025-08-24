◆パ・リーグ楽天―オリックス（２４日・楽天モバイル）【オリックス】１（右）広岡、２（指）西川、３（二）太田、４（左）中川、５（一）頓宮、６（捕）若月、７（三）宗、８（遊）紅林、９（中）麦谷、（投）エスピノーザ【楽天】１（右）中島、２（三）村林、３（一）ボイト、４（二）黒川、５（指）フランコ、６（左）ゴンザレス、７（遊）宗山、８（捕）堀内、９（中）辰己、（投）則本