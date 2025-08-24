8月24日、中京競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1900m）は、角田大和騎乗の3番人気、ドウジャスティ（牡3・栗東・池江泰寿）が勝利した。クビ差の2着にメイショウカジボウ（牡3・栗東・笹田和秀）、3着にサントモナルカ（牡3・栗東・平田修）が入った。勝ちタイムは2:01.3（良）。1番人気で川田将雅騎乗、エーデルワイス（牝3・栗東・渡辺薫彦）は5着、2番人気で高杉吏麒騎乗、スピントロニクス（牡3・栗東・池江泰寿）は4着