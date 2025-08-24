歌手和田アキ子（75）が24日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。自宅にかかってきた詐欺電話を撃退したことを明かした。警察官になりすます電話をかけるカンボジア詐欺集団で掛け子をしていた日本人が29人逮捕され、日本に移送された事件で、和田が詐欺電話について「芸能人でこんな電話かかってきたことある？」と出演者に尋ねてきた。和田は「私は留守電があるから、留守電で何か言ってるのもあるから