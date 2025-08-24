経済的な理由による年金額の差 国民年金保険料の「免除」と「納付猶予」ファイナンシャルフィールド

経済的な理由による年金額の差 国民年金保険料の「免除」と「納付猶予」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 国民年金保険料の「免除」と「納付猶予」について、筆者が解説している
  • 免除される額によって将来受け取れる年金額が変わってくるという
  • 納付猶予を利用すれば、将来もらえる年金額が3万円ほど多くなるそう
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ゴキ3万匹発生 TikToker強制退去
  2. 2. 福山に特大しっぺ返しの可能性
  3. 3. 中居氏めぐる新報道 見事合致か
  4. 4. 有吉が骨折「全治6週間」報告
  5. 5. 搬送された松田美由紀 近況報告
  6. 6. 胸部を露出 アイドルの動画物議
  7. 7. 松本人志復帰でTV局と全面戦争か
  8. 8. 「ニンバス」拡大 自己負担費は
  9. 9. 択捉島でロシア人旅行者10人不明
  10. 10. 大河 有吉が服部半蔵役で出演へ
  1. 11. 「焼き場に立つ少年」数奇な運命
  2. 12. 伸びる黒々とした毛…職場で不快
  3. 13. 「国宝」を鑑賞 有吉弘行が激怒
  4. 14. 津田が番組降板 理由に凪咲絶句
  5. 15. 大谷の頂点の終わりか 異変数々
  6. 16. 実母と初対面 判明した残酷事実
  7. 17. 元夫は海外 ローサは「送迎BBA」
  8. 18. 資料館が全焼 打上花火が引火か
  9. 19. 学校職員を相次ぎ逮捕 大変遺憾
  10. 20. 美容整形医と救急医 不条理格差
  1. 1. 松本人志復帰でTV局と全面戦争か
  2. 2. 「ニンバス」拡大 自己負担費は
  3. 3. 「焼き場に立つ少年」数奇な運命
  4. 4. 伸びる黒々とした毛…職場で不快
  5. 5. 客からの差し入れ ドン引きの1位
  6. 6. 資料館が全焼 打上花火が引火か
  7. 7. 飲酒して眠っていた女性に集団で性的暴行加える…仙台地検がキーエンス元社員４人を起訴
  8. 8. 学校職員を相次ぎ逮捕 大変遺憾
  9. 9. 面接で殺人未遂を隠され社長怒る
  10. 10. 神戸刺殺 被害者と面識なしか
  1. 11. 比で邦人2人射殺 金銭トラブルか
  2. 12. 道頓堀ビル火災「異例なケース」
  3. 13. モバイル充電器 冷蔵庫入れ火事
  4. 14. 刺殺 オートロックすり抜け犯行?
  5. 15. 旭川いじめ死亡 事実誤認と主張
  6. 16. 神戸刺殺「まったく知らない人」
  7. 17. 主菜「唐揚げ１個」で炎上の学校給食、改善策探るも人手不足や物価高が難題…専門家「将来像を考える機会に」
  8. 18. 救命胴衣を脱ぎ海に…男性が溺死
  9. 19. このバカ! 石破首相の発言を糾弾
  10. 20. 神戸刺殺 50分以上尾行していた
  1. 1. 日曜報道 コメがエッフェル一色w
  2. 2. クマ駆除に苦情「これ誰が?」
  3. 3. DAISO品から珍しい花咲く 驚く声
  4. 4. コロナ感染から4年 致命的後遺症
  5. 5. 石破首相の辞任「必要ない」57%
  6. 6. 「サザエさん症候群」に効く習慣
  7. 7. 中国の抗日行事に「参加自粛を」
  8. 8. タイで妊娠→結婚→天井裏に下着
  9. 9. ベランダから転落か 3歳女児死亡
  10. 10. 首相、小泉純一郎氏と会食　戦後80年見解が話題に
  1. 11. 2万円給付 政府・自民で見直し論
  2. 12. 注意して、死ぬんで 万博で警鐘
  3. 13. 岐阜のひまわり畑 三脚禁止検討
  4. 14. とらやの羊羹喜ばれない 大炎上
  5. 15. 男子高校生に痴漢か 男らの素顔
  6. 16. 愛子さまの推し? 旧ジャニの名前
  7. 17. 牛タン屋台で豚タン 摘発は困難?
  8. 18. 妻が痴漢被害 警察の夫が男逮捕
  9. 19. 川崎市長選挙、自民市連が現職・福田紀彦氏への支援決める
  10. 20. 再生の道・石丸氏が27日会見　「代表交代に絡む発表」
  1. 1. 択捉島でロシア人旅行者10人不明
  2. 2. 楽園じゃない? ハワイの「闇」
  3. 3. Oh my gosh…米動物病院が大爆発
  4. 4. 邦人と台湾を巡り危険なトラブル
  5. 5. 新アルバムをカセットで販売
  6. 6. 韓国俳優 ストーカー容疑を否認
  7. 7. 米の連続尻嗅ぎ男 またまた逮捕
  8. 8. 寿司の「最も権威的な食べ方」
  9. 9. 北朝鮮 スマホ数十万台生産か
  10. 10. K-POPの新ボーイズグループ誕生
  1. 11. 台湾第3原発の再稼働 賛否両論
  2. 12. スペインでBD発見 海水浴禁止に
  3. 13. 上海の商業施設に新風　「2次元」文化でにぎわい
  4. 14. カリブ海に オレンジ色サメ出現
  5. 15. 仏原発 クラゲの群れで稼働停止
  6. 16. 「脳を食べるアメーバ」で患者死亡、水上スキーで感染か　米ミズーリ州
  7. 17. 使用期限の短さを隠して在庫処分？韓国トランスジェンダータレントの人気コンテンツが炎上
  8. 18. 化石の中に「謎の微生物」発見か
  9. 19. 井村屋謹製たい焼き 食べてみた
  10. 20. 米 半導体企業の株式を取得か
  1. 1. 実母と初対面 判明した残酷事実
  2. 2. ご飯はボソボソ…徳川将軍の食事
  3. 3. 露が停戦へ?「北方領土」の謎
  4. 4. こっそりと…隠れ富裕層の特徴
  5. 5. 退職代行で失敗 30分袋叩きに
  6. 6. "ミックスルーツのかわいいランナー"と囃し立て…15歳ドルーリー朱瑛里選手をいたずらに消費するバカな大人
  7. 7. 日経平均 前営業日比663円急落
  8. 8. 20時間残業の給与 違いを比較
  9. 9. 「鬼滅」の利益を…3社で山分け?
  10. 10. 部下との会話ができない 解決策
  1. 11. 「Pixel 10」に望遠レンズ搭載
  2. 12. 6人目児童手当 もらえる額は?
  3. 13. 「左利きの左利きによる左利きのための商品」２００種以上、岐阜で月４〜５日営業…人気商品は手帳
  4. 14. 中居氏に動画復帰の噂 無理筋か
  5. 15. 欧米への留学 注目度が上昇か
  6. 16. 梅田ダンジョンに潜入 潜入
  7. 17. なぜ茶道家は"100円の茶碗"を使わないか
  8. 18. 家建てるも…行政のミスで家失う
  9. 19. INFORICHの未来を問う株主の声、投資家・田端信太郎氏が語る率直な期待
  10. 20. NTTデータ 日本最大規模のIT企業
  1. 1. ソニー「INZONE」に新製品を発表
  2. 2. トムクルーズ最新作 BD+DVD発売
  3. 3. 「黒人はバカ」MetaのAIに指摘
  4. 4. Apple Watchに血中酸素濃度測定
  5. 5. DJI初 360°カメラレビュー
  6. 6. Nothing初ヘッドフォン 2色発売
  7. 7. AIモデル「Grok-2.5」のオープンソース化をイーロン・マスクが発表、Grok 3も半年後にオープンソース化予定
  8. 8. 装着感は良好 Oura Ring 4の魅力
  9. 9. 錬金術がついに完成か。水銀を金に変える方法
  10. 10. Purnhub運営企業 買収される
  1. 11. 米ホワイトハウスがTikTok開設
  2. 12. 「ウルトラマン（Cタイプ）」の登場ポーズを再現！ハイクオリティソフビ製フィギュア
  3. 13. バキバキになったiPhoneと「iPhone 16 Pro」を比べてみた
  4. 14. Google パスワード マネージャーのAndroid向けアプリがリリース！設定から利用できるOS統合機能と同じだが、わかりやすく利用しやすい
  5. 15. 米税務署からEIN番号を提出
  6. 16. 声に出さない人の脳活動の解読
  7. 17. 東海地区の弁当チェーン 話題に
  8. 18. 生成AIによる出力情報の信頼性・適切性を専門家が検証するサービスが登場
  9. 19. 富士通PC「FMV」シリーズ、神奈川県川崎市ふるさと納税の返礼品に採用
  10. 20. FRONTIER 期間限定の特価セール
  1. 1. 大谷の頂点の終わりか 異変数々
  2. 2. 高校野球で異変 SNSで報告相次ぐ
  3. 3. 大谷の起用法 米報道で議論爆発
  4. 4. 久保建英の交代「泣きたくなる」
  5. 5. 大谷翔平 悪夢の結末にため息
  6. 6. 日本が米で存在感を示した理由
  7. 7. 休み明けのG1馬が差し切りV
  8. 8. 町田浩樹 靭帯断裂と長期離脱へ
  9. 9. 板倉滉 代表DF板倉がメンバー外
  10. 10. リバプール 三笘も候補入りか
  1. 11. 菅野 今季11勝目お預けに
  2. 12. ザギトワに仰天 雰囲気激変の姿
  3. 13. 1000円? オレンジキャミワンピ
  4. 14. トッテナム サヴィーニョ獲得へ?
  5. 15. ヤ軍MVPトリオ 初回から快音
  6. 16. 「帰化スター」の可能性も 中国
  7. 17. 久保瑛史 J1スペイン1部に加入へ
  8. 18. 大谷が44号ソロ ド軍は大勝
  9. 19. 世界5位のストレート負けに騒然
  10. 20. 決まっていれば伝説級…惜しい！三笘薫、今季初ゴールならず。ブライトンはグリーリッシュに２Aを許してエバートンに完敗。開幕２戦未勝利
  1. 1. ゴキ3万匹発生 TikToker強制退去
  2. 2. 中居氏めぐる新報道 見事合致か
  3. 3. 有吉が骨折「全治6週間」報告
  4. 4. 搬送された松田美由紀 近況報告
  5. 5. 大河 有吉が服部半蔵役で出演へ
  6. 6. 「国宝」を鑑賞 有吉弘行が激怒
  7. 7. 津田が番組降板 理由に凪咲絶句
  8. 8. 元夫は海外 ローサは「送迎BBA」
  9. 9. 美容整形医と救急医 不条理格差
  10. 10. みちょぱ メイクに1時間半かかる
  1. 11. 長嶋一茂の一時退席 SNS批判殺到
  2. 12. 有吉弘行 長嶋一茂の炎上に言及
  3. 13. ニコル 無理だった母の彼氏の音
  4. 14. 上沼恵美子 福山雅治を猛批判
  5. 15. 令和ロマン、単独ライブ開催決定
  6. 16. コロチキ 営業先で暴行被害
  7. 17. 万博イタリア館 飲み放題イベ
  8. 18. マジうるせぇ! いけちゃんが苦言
  9. 19. 矢沢永吉、「なか卯」を絶賛
  10. 20. 後輩芸人、宮迫博之の一言に戦慄
  1. 1. これが330円? ダイソーのバッグ
  2. 2. 娘にみそ汁教えた妻 33歳で死去
  3. 3. 茨城に“泊まれる体験型植物園”が誕生へ！　自然と触れ合う温浴施設やレストランも登場
  4. 4. まるで花束 クッキー缶に驚き
  5. 5. キティとコラボ 限定グッズも
  6. 6. 【しまむら】万能すぎる♡大容量＆3wayバッグ
  7. 7. 100万円貸して LINE無視で恐怖
  8. 8. 30・40代の女性に多い橋本病とは
  9. 9. 私が婚活したら…こんなキラキラ女子と戦わないといけないの？
  10. 10. 【1日100セット限定】ショコラティエ マサールから「北海道生テリーヌ」登場！
  1. 11. 【読めそうで読めない】「流鏑馬」の正しい読み方は？「りゅうてきば」は間違い？
  2. 12. 「ぴよりん」がブランケットに
  3. 13. 神様が住んでる家 正体は神様
  4. 14. 上品に見える ZARAのバッグ続々
  5. 15. “衝撃ロボットダンス”で話題の53歳主婦。どんなにバズっても「収益化」しない理由
  6. 16. 星座別「恋愛運」のランキング
  7. 17. 【8/25〜8/31の運勢】8月5週目の運勢はどうなる？SUGARさんが贈る12星座占いをチェック！
  8. 18. 上級者見え間違いなし コーデ術
  9. 19. レトロ感がかわいい♡重ためシルエットのヘアスタイルにトライ！
  10. 20. 50代のおすすめレイヤーヘア