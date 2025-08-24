愛する彼女が腕によりをかけて作ってくれた料理は、外食では味わえない家庭のぬくもりを感じられるのはもちろんのこと、何よりも愛情が詰まっていてうれしいものです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「彼女に手料理をふるまってもらうためのお願いトーク９パターン」をご紹介します。【１】「お前って料理なんかできるの？」と挑発する「ムカついたけど、気づいたら３品作ってた」（20代女