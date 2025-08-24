阪神の島本浩也投手と富田蓮投手が２４日、１軍に昇格となった。守護神の岩崎と及川が連投中。２３日は延長の末に引き分けで、登板がなかったのは石井だけだった。２人の昇格はブルペン強化とみられる。また、井坪陽生外野手が出場選手登録抹消。井坪は２３日にプロ２度目の先発出場も無安打だった。