「日本ハム−ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が三回のピンチで近藤を申告敬遠。続く山川を打ち取って無失点に抑えると、ベンチから出て伊藤大海投手とタッチをかわすシーンがあった。直前に１死満塁の好機を生かせなかった日本ハム。伊藤が１死二塁のピンチを招き、川瀬を空振り三振に仕留めると雄たけびをあげた。続く近藤にはカウント２ボールとなったところでベンチから新庄監督が