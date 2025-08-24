「ヤクルト−阪神」（２４日、神宮球場）ヤクルト・高津臣吾監督が、試合前にホセ・オスナ内野手と“青空会談”を行った。野手は通常、神宮球場のグラウンドで試合前練習をこなすが、この日は室内練習場もある神宮外苑・コブシ球場で行った。うだるような暑さの中、オスナは通訳と一緒に屋外で黙々とランニングを行った。そこにグラウンドに現れた高津監督が話しかけるシーンがあった。村上、山田ともに中軸を担っているオ