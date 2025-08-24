日本野球機構（NPB）から24日、公示が発表され、阪神・井坪陽生外野手（20）が登録を抹消された。井坪は19日にプロ初の1軍昇格。その日の中日戦に即スタメン出場すると、1打席目に内野安打を放ったが以降の6打席では安打がなかった。