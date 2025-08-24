２４日午後の東北新幹線の一時運転見合わせについて、ＪＲ東日本は、同新幹線で上下計２７本、山形新幹線で７本、秋田新幹線で７本の運休が発生するなどして乗客計６万９０００人に影響が出たと発表した。同社によると、２４日午後２時１０分頃、東北新幹線やまびこ６３号（東京発盛岡行き、１０両）が大宮―小山駅間を走行中、非常ブレーキが作動し、停車した。この影響で、同線は東京―盛岡駅間の上下線で運転を見合わせてい