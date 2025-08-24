2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¡£ÊüÁ÷¤Þ¤Ç°ì½µ´Ö¡¢¿·¤¿¤Ê¹ë²Ú´ë²è¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª¢¡ÇÐÍ¥¡¦Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡ß¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ºòÇ¯¤Î¿ÌºÒ°ÊÍè¡¢²¿ÅÙ¤âÇ½ÅÐ¤òË¬¤ì¡¢Ï¯ÆÉ²ñ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¡¢º£²ó¡¢¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤äÇ½ÅÐ¤Îº£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¹â¹»À¸¤Ë²ñ¤¤¡¢ÁÛ