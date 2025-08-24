ROOMIE 2025年7月28日掲載の記事より転載 おうちの中でも何かと課題の多いのが、洗面台の「排水口」……。備え付けのゴミ受けは汚れが溜まりやすく、ちょっと手入れができなかっただけでギョッとするほど汚れてしまうんですよね。そんな備え付けのゴミ受けにかわって山崎実業の新作を設置してみたら、手入れがうんと楽なのに清潔を保ちやすくなったのです。ついに、山崎実業から「排水口のゴミ受け」が登場！