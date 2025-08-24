「日本ハム−ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）試合前のファーストピッチを、香港出身の映画監督、ジョニー・トー氏が務めた。背番号２２のユニホーム姿で投球した。投球後には「コンニチハ」と日本語であいさつ。エスコンフィールドには冬に初めて訪れたと言い「一面の雪に覆われていた。真っ白な景色の中で黒いランドマークがひときわ際だって見えたのを覚えている」と印象。「来年７月から新しい映画の企画を