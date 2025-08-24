夏休み、子どもたちにお馴染みの宿題といえば読書感想文ですが、いまその読書をめぐって変化が起きています。【写真でみる】読書離れがもたらす社会とは…過去には“焚書”“禁書”も読書感想文を代行？ 利用者の8割は“受験を控えた子ども”をもつ保護者夏休み終盤、宿題のヒントになるような展示や体験ができるイベントには、大勢の子どもたちが。小学3年生「自由研究と読書感想文だけはまだ終わってない」夏休みの子どもたちが