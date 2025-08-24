北海道・遠軽警察署は2025年8月24日、生田原岩戸の町道でクマが目撃されたと発表しました。24日午前10時半すぎ、町道でサイクリングをしていた60代女性が、空き家の敷地内にクマ1頭がいるところを目撃し、警察に通報しました。目撃されたクマは1頭で、体長は1メートル未満で子グマとみられています。クマは当時穴を掘っていたということですが、女性がクマに気づき驚いて声をあげたところ、クマも驚き森の中に逃げていったと