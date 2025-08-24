北海道・美幌警察署は2025年8月24日、架空料金請求詐欺事件が発生したと発表しました。被害にあったのは、オホーツク総合振興局管内の40代男性です。警察によりますと、8月21日、男性の携帯電話に国際電話番号を使用した債権回収業者を名乗る者から着信がありました。「サイトの登録料金の未払いがあり今日中に支払いをしなければ裁判になる」などと言われ、30万円分の電子マネーを買うように指示されました。男性は指