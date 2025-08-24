札幌中央警察署は2025年8月24日、住所不定で無職の男（41）を窃盗の疑いで現行犯逮捕しました。男は2025年8月24日午前4時すぎ、札幌市中央区南3条西2丁目の歩道上で、酒に酔って寝ていた男性のポケットから、現金3202円が入った財布1個（時価500円）を盗んだ疑いが持たれています。男性が目を覚まし、男の犯行に気づいて「酔って路上で寝ていたところ、ポケットから財布をとられた。犯人を確保している」と警察に110番通報し、事件