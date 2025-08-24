◆米大リーグパドレス５―１ドジャース（２３日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ダルビッシュ有投手（３９）、松井裕樹投手（２９）の所属するパドレスが２３日（日本時間２４日）、ドジャースを破って５連勝でナ・リーグ単独首位に浮上した。ドジャースとの同地区首位攻防３連戦で２連勝。投打がかみ合って、１３日（同１４日）以来、１０日ぶりの単独首位となった。勝利の立役者は先発の変則左腕コルテス