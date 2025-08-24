女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は２５日に、第１０６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）嵩（北村匠海）はあんぱんを配る太ったおじさんの絵が認めてもらえず落ち込んでいた。のぶ（今田美桜）はそのおじさんの絵が好きだと言って嵩を励ます。そんな中、カフェでメイコ（原菜乃華）と鉢合わせた嵩は、会ったことをのぶには内緒に