能登半島地震後、働き手が不足している能登地域で、短期間の隙間時間アルバイトを活用する動きが広がり始めている。石川県七尾市のカキ養殖業「山口水産」は、能登の第１次産業で初めて隙間バイトのマッチングサービス「タイミー」を活用。被災した和倉温泉（七尾市）の旅館も臨時のホールスタッフの確保に利用するなどして、人手不足に対応している。（石塚人生）季節労働タイミー（東京）のサービスは、事業者が日時を指定し