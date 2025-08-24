奄美大島の宇検村で24日、81年前に沈没した学童疎開船「対馬丸」の慰霊祭がありました。 学童疎開船「対馬丸」は、太平洋戦争中の1944年8月22日、沖縄から長崎へ向かう途中、鹿児島県十島村の悪石島沖でアメリカ軍の魚雷を受け沈没。子ども784人を含む1484人が死亡しました。 多くの遺体が流れ着いた宇検村の船越海岸では24日、慰霊祭がありました。 （久志小中学校・5年生）「対馬丸の流れて来た人たちのことをきちんと思って