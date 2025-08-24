出発式に臨む「こども一日駅長」の光井駿仁さん（前列左端）ら＝24日午前、東京都千代田区茨城県つくば市と東京・秋葉原を結ぶつくばエクスプレス（TX）を運営する首都圏新都市鉄道（東京）は24日、開業20周年を記念し、秋葉原駅構内で式典を開いた。「こども一日駅長」に選ばれた小学生4人が特別ラッピング車の出発式に臨み、「出発進行！」と合図を出して門出を祝った。記念式典には鉄道愛好家や家族連れら約100人が参加。同