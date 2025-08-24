【モデルプレス＝2025/08/24】8月30日〜8月31日に放送される日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」より、豪華企画内容が解禁。俳優・西田敏行さんのスペシャルドラマが放送されることがわかった。【写真】西田敏行さん、死去9日前にイベント出演していた◆西田敏行さんSPドラマ放送 ナレーションは遠藤憲一2024年10月、この世を去った西田さん。俳優生活58年、おかしみあふれる三枚目の役から、狂気的な悪役、人情に満ち