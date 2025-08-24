お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が24日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。自ら選んで食べるものについて明かした。神奈川県唯一の村・清川村を訪れた一行は、宮ヶ瀬湖畔にあるカフェで白玉クリームぜんざいや黒みつかき氷などを注文。俳優の満島真之介が「黒みつ食べるとさ、大人になったと思わない？」「子供の頃はあめ玉欲しいと思って黒飴置かれていたら…」と