【今週の注目材料】全国消費者物価指数の先行指標東京CPIに注意 22日に発表された日本の7月全国消費者物価指数(CPI)は、インフレターゲットの対象である生鮮除くコア前年比が+3.1%と6月の+3.3%から鈍化も市場予想の+3.0%を上回る強さを見せました。生鮮とエネルギーを除いたコアコアの前年比は+3.4%と6月及び市場予想と一致しました。 やや強めの伸びに海外勢を中心に日本銀行による利上げへの期待が広がっ