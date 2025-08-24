俳優の遠藤憲一（64）が30、31日に日本テレビで放送される夏恒例「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）内の企画「西田敏行スペシャルドラマ」のナレーターを務めることが24日、発表された。昨年10月、この世を去った西田敏行さん。47年に誕生し、実の母と離れ姉夫婦に育てられた生い立ちの西田さんがどうして俳優をめざしたのか。人にやさしく、周囲の多くの人から慕われる人になったのかをドラマで紐解く