女優の星野真里（44）の長女で、国の指定難病「先天性ミオパチー」と診断されたふうかちゃん（10）が30、31日に日本テレビで放送される夏恒例「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）に出演する。2歳の時に先天性ミオパチーであると診断されたふうかちゃん。4歳から乗り始めた電動車いすを巧みに操作し自由に乗りこなしているが、それでも日々の生活は大人のサポートが必要。そんな彼女の夢は「子どもたちだ