タレントの勝俣州和（６０）が２４日、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜午前１１時４５分）に生出演。静岡県伊東市の市長選への?立候補待望論?がある件について、言及した。番組では、大学卒業の学歴詐称疑惑に揺れる静岡県伊東市・田久保真紀市長の問題を取り上げた。前週１７日の放送では、和田が「この間、勝俣と一緒だったんですよ。みんなに言われるんだって、電話かかってきて。『伊東に戻ってきて。市長に立候補