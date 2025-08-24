8月24日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」女子決勝が行われ、京都精華学園中学校（京都府）が四日市メリノール学院中学校（三重県）を破り、大会3連覇を果たした。 京都精華は第2クォーターで四日市メリノールに試合の主導権を握られ、35－42と7点ビハインドで後半へ。しかし、第3クォーターに猛攻を仕掛けて逆転に成功す