テニスの全米オープン開幕を前に記者会見する大坂なおみ＝23日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン（24日開幕）で女子シングルス2度の優勝を誇る元世界ランキング1位の27歳、大坂なおみ（フリー）が23日、ニューヨークで記者会見し「調子はかなりいい。練習もうまくいっている」と述べ、出産から復帰後は3回戦止まりの四大大会での上位進出に自信を示した。7月下旬にパトリック・ムラトグル氏との